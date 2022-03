Bus carico di profughi ucraini si ribalta in autostrada: muore ragazza in fuga dalle bombe

13 Marzo 2022 10:09

Incidente stradale sull’A1: bus con rifugiati ucraini si ribalta, un morto

Un bus con a bordo una cinquantina di rifugiati provenienti dall’Ucraina, per cause da accertare, si è ribaltato questa mattina intorno alle 7, sull’A1 all’altezza di Forlì. Il bilancio provvisorio, secondo quanto riferito dai soccorritori, è di un morto, una ragazza rimasta incastrata tra le lamiere, e alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. In questo momento i passeggeri si trovano presso la caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.