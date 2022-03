18 Marzo 2022 09:20

Brancaleone, l’impatto frontale tra bus e auto è stato violento ma per fortuna non ci sono state vittime

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Galati di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un bus e un’auto che si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violento ma per fortuna non ci sono state vittime e il bilancio è stato di un ferito non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.