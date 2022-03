Guerra Ucraina, le autorità britanniche verificano la morte di 3 ex militari delle Forze Speciali nell’attacco a Yavoriv

14 Marzo 2022 21:02

Leopoli e l’Ucraina occidentale sembravano al sicuro dalla guerra, ma il raid aereo che ha colpito il centro di addestramento di Yaroviv ha scosso, non poco, le truppe e i cittadini. Un duro colpo inflitto dai russi alla base in cui venivano addestrati i combattenti stranieri schierati dalla parte di Kiev, centro nevralgico per la difesa ucraina e per lo stoccaggio delle armi arrivate dall’Europa. Secondo gli ucraini sarebbero rimaste uccise 35 persone, i russi parlano di 180 “mercenari stranieri”. Le autorità britanniche stanno verificando la possibile presenza di 3 concittadini, ex militari delle Forze Speciali, che avrebbero perso la vita. Presente anche un folto gruppo di olandesi, fra i quali la veterana della guerra del Kosovo Joyce Koster che si sarebbe spostata poco prima dell’attacco e potrebbe essere sfuggita alle bombe.