Bologna, Mihajlovic costretto a fermarsi ancora: “potrebbe tornare la leucemia, ho bisogno di cure”

26 Marzo 2022 12:15

Sinisa Mihajlovic annuncia in conferenza stampa un nuovo stop: l’allenatore del Bologna dovrà affrontare un nuovo percorso terapeutico per scongiurare la ricomparsa della leucemia

Sinisa Mihajlovic ha convocato, per la tarda mattinata odierna, una conferenza stampa straordinaria che aveva messo in apprensione i tifosi del Bologna. Il pensiero è andato subito alla leucemia mieloide acute che aveva colpito l’ex calciatore di Lazio e Inter circa due anni e mezzo fa. Il percorso di cure era stato lungo e aveva portato a un trapianto di midollo che aveva permesso al tecnico serbo di tornare in panchina. Timori fondati, purtroppo: in conferenza stampa, supportato dal ds del Bologna, Riccardo Bigon, Mihajlovic ha annunciato che dovrà nuovamente affrontare un ricovero e un percorso terapeutico per evitare il riaffacciarsi della malattia.

La situazione attuale, fortunatamente, è meno grave di quella passata. Mihajlovic ha dichiarato: “come sapete svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemia mieloide ad alto rischio. Sapete tutti qual è stato il percorso che mi ha portato ad un trapianto di midollo. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa“.

Calcisticamente parlando, Sinisa ha spiegato come affronterà la malattia: “questa volta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me… Va bene, sono qui: se non gli è bastata la prima lezione, gliene daremo un’altra. All’inizio della prossima settimana mi dovrò assentare e sarò ricoverato al Sant’Orsola nel ‘programma dipartimentale terapie cellulari avanzate’ diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che mi ha già seguito nella fase precedente del mio percorso terapeutico. So di essere in ottime mani Al contrario di due anni e mezzo fa quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare e soprattutto la mia situazione è molto diversa da quella di allora“.

Per quanto riguarda le tempistiche, Mihajlovic dovrà saltare alcune gare: “spero che i tempi siano brevi. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Ho già fatto allestire però nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra h24… Dagli allenamenti a tutto il resto. Ho solo una richiesta da fare: quella di rispettare il mio diritto alla privacy nel tempo che sarà necessario per la terapia. Parlate pure di Mihajlovic allenatore e del suo Bologna in campo, ma lasciate l’uomo Sinisa alle sue esigenze. Grazie a tutti, ci vediamo presto e sempre Forza Bologna!“.