Bollette: Meloni, ‘governo incapace di intervenire, Ucraina non sia scappatoia’

26 Marzo 2022 12:48

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Caro bollette, aumento dei prezzi, famiglie e attività allo stremo. Problemi che denunciamo da mesi e sui quali il governo non è stato capace di intervenire. La guerra in Ucraina non sia la scappatoia dell’Esecutivo per fingere che i problemi nascano oggi. Hanno fallito”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.