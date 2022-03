Guerra Ucraina, Biden rilancia: contrasto alla Russia nell’Artico con presenza militare aggressiva

28 Marzo 2022 16:48

Joe Biden pronto a incrementare la spesa militare degli USA. Il presidente americano rilancia: contrasto alla Russia anche nell’Artico

Negli ultimi giorni il presidente americano Joe Biden è sotto l’occhio dei riflettori in merito alla questione Ucraina. Il Capo di Stato USA aveva speso parole dure nei confronti di Putin, definendolo un “macellario”, e sostenendo che la situazione attuale non possa più andare avanti con il leader russo al comando. Gli Stati Uniti hanno tutta l’intenzione di non stare a guardare mentre la Russia minaccia Ucraina e NATO. Quest’oggi Biden presenterà una proposta di bilancio per il 2023 con un ingente aumento delle spese militari chiedendo 813.3 miliardi di dollari, un incremento di 31 miliardi, pari al 4%. La conferma arriva dal New York Times. Secondo l’autorevole quotidiano americano, Washington avrebbe in mente di contrastare la Russia nell’Artico, rafforzando la propria presenza militare e rendendola più aggressiva.