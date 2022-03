14 Marzo 2022 23:08

Secondo alcuni scatti circolati sul web, il filosofo francese si troverebbe in Ucraina

L’intellettuale francese di origine ebrea Bernard-Henri Lévy si troverebbe a Odessa scortato dall’esercito ucraino. Già “consigliere” di Nicolas Sarkozy durante il bombardamento in Libia del 2011 e sostenitore dei “ribelli moderati” in Siria, era presente in piazza Maidan durante il golpe del 2014 che culminò con la fuga del presidente eletto Viktor Janukovyc.