Berlusconi, nuovo gossip: Fascina incinta? ‘Fake news’

26 Marzo 2022 15:09

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Nuovo gossip sulla coppia Silvio Berlusconi e Marta Fascina dopo il clamore mediatico sollevato dalla festa per le ‘nozze non nozze’ a Villa Gernetto. A lanciarlo è Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, che annuncia: la compagna del Cav è in dolce attesa. Sulla sua rubrica su portale MOW Alessi scrive che l’ex premier e la deputata azzurra con cui convive da oltre 2 anni potrebbero diventare presto genitori. Il leader azzurro, se la notizia fosse confermata, sarebbe per la sesta volta papà.

Dalle parti di Arcore nessun commento sull’indiscrezione. Ma autorevoli fonti azzurre assicurano che si tratti di una voce priva di qualsiasi fondamento, una vera e propria fake news.