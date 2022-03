Guerra Ucraina, Tajani: “Berlusconi e Merkel gli unici che possono far ragionare Putin”

12 Marzo 2022 12:54

Antonio Tajani indica in Silvio Berlusconi e Angela Merkel i mediatori ideali che l’Europa dovrebbe schierare per far ragionare Putin

Le attività di diplomazia internazionale non hanno avuto l’effetto desiderato. Non solo Vladimir Putin non ha desistito dall’idea di iniziare la guerra, ma sembra aver tagliato i ponti diplomatici con i leader NATO una volta bersagliato dalle sanzioni europee. Al di là delle motivazioni personali e politico-economiche che spingono il leader russo a continuare l’invasione militare in Ucraina, è chiaro che dall’Europa sia arrivata una risposta debole anche dal punto di vista del dialogo. Secondo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ci sono due personalità politiche di spicco che potrebbero instaurare un dialogo costruttivo con Putin.

“Bisogna far di tutto per arrivare a un accordo fra Russia e Ucraina, per far cessare le armi. – ha dichiarato Tajani a margine dell’evento ‘Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la Regione di domani’ – Serve una grande mediazione dell’Onu che trovi degli inviati in grado di poter parlare con Putin e con l’Ucraina. Io ho fatto i nomi di Berlusconi e Merkel, che sono due grandi leader europei in grado di trattare con entrambe le parti. Due rappresentanti dell’Occidente, due grandi europeisti che possono interloquire anche con Putin“.