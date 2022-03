11 Marzo 2022 12:36

L’episodio è avvenuto nella notte e non ha procurato alcun ferito

Nella notte è stato compiuto un agguato incendiario in una scuola russo-tedesca privata di Berlino, nel quartiere di Marzahn. La polizia indaga per verificare se vi sia un collegamento con la guerra in Ucraina. Anche il ministero dell’Interno federale ha confermato di essere a conoscenza dell’avvenuto in conferenza stampa. Nell’incendio nessuno è rimasto ferito.