Bergamotto di Reggio Calabria DOP, un patrimonio da 44 milioni di euro

24 Marzo 2022 11:35

Il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale DOP, prodotto a partire da un frutto simbolo della regione, potrà contribuire al paniere calabrese grazie allo sviluppo di un potenziale stimato in oltre 10 milioni di euro

Pubblicata l’approvazione del piano dei controlli della DOP Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale da parte dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Mipaaf, come nuovo passaggio verso la commercializzazione della denominazione calabrese. A svolgere l’incarico di controllo e certificazione, sotto la vigilanza del Mipaaf, sarà CSQA Certificazioni che consolida la vocazione a supportare lo sviluppo dei sistemi di qualità italiani sui territori, in particolare delle filiere a Indicazione Geografica, grazie alla settantesima DOP IGP controllata. Un’eccellenza certificata dall’ottimo potenziale che potrà aiutare la crescita delle filiere di qualità della Calabria che conta, ad oggi, 38 prdotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP STG nel territorio regionale, un patrimonio, secondo i dati del Rapporto Ismea-Qualivita 2021, da 44 milioni di euro alla produzione che coinvolge circa 1950 operatori.

Il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale DOP, prodotto a partire da un frutto simbolo della regione, potrà contribuire al paniere calabrese grazie allo sviluppo di un potenziale stimato in oltre 10 milioni di euro, frutto del lavoro di 28 operatori. Una produzione che ha ricevuto manifestazioni di interesse anche dall’estero con Francia e Germania in testa, seguite da USA, Giappone e Cina (Fonte: Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria).

Tra gli elementi più rilevanti del nuovo piano dei controlli che sarà applicato a tutti i soggetti della filiera disciplinata – produttori agricoli, intermediari, trasformatori e confezionatori – la verifica sulle piante di Bergamotto, sui frutti e sull’olio essenziale e il controllo finale delle caratteristiche fisiche chimiche ed organolettiche.

“Il nuovo piano dei controlli – sottolinea Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria – rappresenta un passo ulteriore verso la costruzione di una filiera in grado valorizzare un frutto con caratteristiche uniche al mondo. Siamo infatti impegnati a coinvolgere nuovi produttori e ad allargare la DOP al mercato alimentare, agroalimentare promuovendone anche un uso in questo settore, oltre quello profumiero. In questo percorso riteniamo CSQA un organismo di certificazione molto competente anche per controllare lo

sviluppo di una grande filiera sostenibile del bergamotto, sia frutto che essenza”.

“Il conferimento dell’incarico quale Organismo di controllo del Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale DOP” – afferma Pietro Bonato, Direttore Generale e AD di CSQA – “è l’ulteriore conferma dell’impegno della nostra società sul fronte della certificazione, valorizzazione e sviluppo dei prodotti a denominazione di origine. Il Bergamotto rappresenta uno dei simboli della Calabria e della sua biodiversità: da questo straordinario agrume, che ha trovato il suo habitat ideale lungo la costa ionica della provincia di Reggio Calabria, si estrae un preziosissimo olio essenziale, conosciuto e apprezzato dal mercato e dai consumatori. Siamo certi che il suo sviluppo e consolidamento, sia sul mercato italiano sia in quello internazionale, troveranno in questo percorso di valorizzazione della tipicità lo strumento a volano della crescita”.