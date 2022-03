Crotone, ennesimo KO: tris Benevento, la classifica piange ancora. Tutti i risultati di B e la graduatoria aggiornata

12 Marzo 2022 18:21

Il Crotone perde anche a Benevento: finisce 3-1. Tutti i risultati di giornata in Serie B e la nuova classifica

Nessuna sorpresa. Il Crotone rispetta, suo malgrado, i pronostici della vigilia ed esce da Benevento con una sconfitta: 3-1 il finale e classifica sempre più preoccupante. L’appiglio, per i pitagorici, è rappresentato da chi sta sopra. Le varie Vicenza, Cosenza e Alessandria, infatti, non corrono e, seppur non vicinissima, la zona playout è ancora raggiungibile. Al Vigorito è botta risposta Moncini-autorete Vogliacco, ma a ridosso dell’intervallo Moncini firma la sua doppietta, accompagnata dal tris di Forte in pieno recupero. Negli altri risultati, Monza e Frosinone sul velluto e Ascoli corsaro. Alle 14, oltre alla sconfitta della Reggina, da segnalare lo stop del Cosenza e il pari nel big match tra Lecce e Brescia. Domani altro big match, tra Pisa e Cremonese. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 29ª GIORNATA SERIE B

VENERDI’ 11 MARZO

ore 20:30

Parma-Cittadella 1-1

SABATO 12 MARZO

ore 14:00

Lecce-Brescia 1-1

Reggina-Perugia 0-1

Ternana-Cosenza 2-0

ore 16:15

Benevento-Crotone 3-1

Frosinone-Alessandria 3-0

Monza-Vicenza 4-0

Pordenone-Como 1-1

Spal-Ascoli 1-2

DOMENICA 13 MARZO

ore 15:30

Pisa-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B