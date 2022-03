Vaccino Novavax, è flop in Italia. Bassetti: “basta Green Pass, ha concluso il suo effetto”

11 Marzo 2022 17:48

“Chi non si è vaccinato fino ad oggi non si vaccinerà neanche se si manterrà obbligo e Green Pass a oltranza”, è la considerazione del virologo ligure

Dopo 2 settimane dalla sua introduzione “solo” 12 mila persone hanno effettuato il vaccino tradizionale proteico Novavax, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute. A commentare i dati è il dott. Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. “Molti dicevano di aspettare perché più efficace e sicuro. Io lo avevo detto da subito che non avrebbe sfondato – scrive in un post su Facebook il virologo – . Qui, il problema non è il tipo di vacci­no, ma culturale: c’è stato l’at­tacco forte ai vaccini con un atteggiamento ideologico di una piccola parte di italiani. Se manteniamo gli attuali obblighi, oppure il green pass per i prossimi anni, queste persone comunque non si convinceran­no e non si vaccineranno. Dovremmo, arrivare a una convivenza”.

“Ormai quello che potevamo fare l’abbiamo fatto – prosegue Bassetti – : le statistiche sono lì a dimostrarlo con il 90% della popolazione con più di dodici anni che il braccio ce l’ha messo (dovere sociale o qualcosina in più). Chi non si è vaccinato fino ad oggi non si vaccinerà neanche se si manterrà obbligo e Green Pass a oltranza. Bisogna quindi superare questa contrapposizione ben sapendo che chi non si è vaccinato e doveva farlo ha fatto solo il proprio male. Peggio per loro”, conclude l’esperto.