Basketball Lamezia, ritorno in campo positivo: vittoria contro Salerno

10 Marzo 2022 15:10

Il Basketball Lamezia sbanca Siderno per 60-80: commento e tabellino della sfida

Dopo il riposo forzato il Basketball Lamezia ritorna in campo e lo fa vincendo sul difficile campo di Salerno. Partita molto equilibrata giocata punto a punto già dal primo quarto dove per un momento Salerno passa in vantaggio ma con Sakellariou che alle fine del primo quarto mette a segno due tiri da 3 mandando i lametini al riposo in vantaggio di quattro punti. Il primo quarto si chiude sul 16-20. Secondo e terzo quarto molto simili dove i giallo blu cercano di allungare ma Salerno, brava a non mollare, rientra sempre in partita. Nel quarto finale Salerno cala visto che De Martino e Visnjic partono dalla panchina perché raggiungono quota quattro falli, Lamezia priva del capitano Monier per aver raggiunto la somma dei cinque falli non molla, ed entra in campo con la consapevolezza di voler chiudere la partita. Le fenici partono subito bene con Terreni dominante sotto canestro, e con qualche tiro dalla lunga distanza della coppia Sakellariou – Spasojevic. Nell’ultimo quarto finale grande gioco corale della squadra calabrese che vede andare a segno tutti i propri giocatori presenti in campo. A due minuti dalle fine errore rivedibile dell’arbitro che fischia un tecnico a Spasojevic che avendo raggiunto i cinque falli deve lasciare il campo. Ma le fenici giallo blu sono concentratissime a voler appropriarsi della partita. A fine gara il tabellone luminoso segna 60-80 in favore dei Calabresi. Grande prova per i ragazzi di coach Barilla che tornati in campo dopo due settimane di stop portano a casa due punti fondamentali su un campo ostico per riprendere la corsa alla vetta della classifica. Prossimo impegno domenica 13 Marzo dove al Palasparti arriva il Basketball Bellizzi.

ASD PALLACANESTRO SALERNO – BASKETBALL LAMEZIA 60 – 80 (16-20, 30-32, 49-53)

ASD PALLACANESTRO SALERNO: Schettini ne, Beatrice 5, Scognamiglio ne, Melillo 5, Ossoukpevi 2, De Martino, Markovic, Erra 17, Di Somma, Sammartino 13, Visnjic 18

All.re Monteleone.

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 15, Malvaso ne, Monier 5, Tartamella 16, Sakellariou 14 Ferretti 6, Romeo 2, Grande ne, Terreni 22. All.re Barilla