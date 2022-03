Basketball Lamezia, colpaccio in casa della capolista: battuta la JuveCaserta col risultato di 71-79

28 Marzo 2022 22:18

Fw:il Basketball Lamezia batte la capolista JuveCaserta col risultato di 71-79

Partita spettacolare quella giocata ieri a Caserta tra la capolista Juvecaserta e il Basketball Lamezia che vede uscire le fenici giallo blu vittoriose con il punteggio di 71-79. Primo quarto che vede partire forte i ragazzi Lametini anche se i padroni di casa, spinti dalla ambiente casalingo, recuperano e chiudono il primo quarto in vantaggio di 5 punti con il punteggio di 23-18. Nel secondo quarto il Basketball Lamezia avvia la rimonta grazie alla prestante leadership del capitano Monier, all’instancabile Tartamella, bravo sia in fase offensiva che difensiva, ed alla grande prova di Giuseppe Giampà, che si fa trovare sempre pronto quando coach Barilla lo chiama in causa. A fine secondo quarto il tabellone segna 40-45 in favore del Lamezia. Nel terzo quarto i padroni di casa non ci stanno e rimontano lo svantaggio così da chiudere il quarto con il punteggio di 62-58. Gli ultimi 10 minuti sono infuocati con entrambe le squadre che vogliono portare a casa la vittoria. I nostri ragazzi hanno qualcosa in più grazie alla grinta trasmessa da coach Barilla ed alle grandi prove sotto canestro di Terreni e Ferretti oltre che al solito Sakellariou, implacabile dalla lunga distanza nei minuti finali. A fine partita il tabellone segna 71-79 per il Basketball Lamezia che porta a casa la vittoria vendicando la sconfitta dell’andata e avvicinandosi a Caserta, con ancora cinque partite da recuperare.

A fine della partita, condotta con grande sportività dalle due compagini, grande festa per i nostri ragazzi che ancora una volta gettano il cuore oltre l’ostacolo e con una grande prestazione, di grinta ed umiltà, portano a casa una vittoria importante. Un doveroso ringraziamento alla Juve Caserta per l’accoglienza riservata alla nostra squadra.