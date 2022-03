Basketball Lamezia, ampio successo in trasferta: battuta Roccarainola per 67-95

31 Marzo 2022 11:25

Commento e tabellino della sfida

Dopo la vittoria sul campo della capolista Juve Caserta il Basketball Lamezia si ripete e vince anche sul campo di Roccarainola con un largo vantaggio di 28 punti. Il risultato, infatti, alla fine è di 67-95 per le indomite Fenici gialloblu. La partita inizia con un sostanziale equilibrio nei minuti di avvio del primo quarto, con la bilancia che pende a favore dei padroni di casa nella parte finale grazie e due tiri da tre punti che chiudono il mini tempo con il vantaggio per i padroni di casa con il risultato di 27-23.Nel secondo quarto i nostri ragazzi entrano in campo più motivati e, con la solita pressione a tutto campo, oramai marchio di fabbrica, ribaltano andamento e risultato della partita con con un parziale di 8-25 che porta le squadre all’intervallo con un eloquente 35-48. Il secondo tempo riparte con la stessa trama di gioco. Il terzo ed il quarto quarto di gioco sono, infatti, molto simili tra loro con i nostri ragazzi, orchestrati saggiamente dalla panchina da coach Barilla, che dominano incontrastati con un vantaggio costante di 15 punti grazie, anche, ai tiri dalla distanza di Sakellariou e Monier. A fine partita il tabellone luminoso segna 67-95 per il Basketball Lamezia. Altra grande prova dei nostri guerrieri che ancora una volta impongono il loro bel gioco e si avvicinano sempre di più alla vetta della classifica. Adesso tutti concentrati per la partita casalinga, per vincere ed allungare la striscia positiva, e ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni per incitare le Fenici.

ROCCARAINOLA – BASKETBALL LAMEZIA 67-95 (27-23, 35-48, 52,69)

Roccarainola: Laurenzi, Mezavilks, Canale 3,Moccia 20, Butti ne, Sipraga 7, Canesirari 3, Auriemma 19, Errico, Marchese 4, Falco 4. All Liquori.

Basketball Lamezia: Spasojevic 16, Ielo, Monier 12, Tartamella 8, Sakellariou 26, Ferretti 8, Giampà G. 6, Nicolo, Giampà F., Terreni 17. All Barilla.