Basket, Torrenova cede nell’ultimo quarto al PalaFiom di Taranto

27 Marzo 2022 21:29

Fidelia Torrenova sconfitta col punteggio di 83-68 da CJ Basket Taranto

Dopo 33’ di ottimo livello, la Fidelia Torrenova si arrendere al PalaFiom di Taranto e viene battuta 83-68 dal CUS Jonico. La squadra di coach Bartocci gioca una buona gara, ma nei decisivi minuti finali fatica paga la stanchezza e la precisione maggiore dei padroni di casa. Non bastano i 16 punti di Perin e Vitale, né i 13 di capitan Bolletta e la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Zucca. Poco male per la Fidelia, che domenica prossima tornerà tra le mura amiche del Pala LuxorBuilding attendendo la visita della Virtus Ragusa.

CJ Basket Taranto – Fidelia Torrenova 83-68 (16-23, 34-35, 60-51)

CJ Basket Taranto: Ponziani 19 (7/13), Conti 16 (4/4, 0/1), Diomede 16 (1/3, 2/4), Conte 11 (4/7, 1/2), Erkmaa 9 (0/1, 3/7), Gambarota 8 (2/2, 1/3), Sergio 2 (1/1, 0/2), Klanskis 2, Porcelluzzi ne, Liace ne, Carone ne, Cianci ne. Coach: Olive.

Fidelia Torrenova: Vitale 16 (3/5, 3/6), Perin 16 (2/2, 4/4), Bolletta 13 (3/8, 0/2), Zucca 11 (2/8, 2/5), Tinsley 8 (1/2, 2/5), Zanetti 4 (2/4, 0/2), Bianco (0/1, 0/2), Galipò (0/1 da 3), Farina (0/1), Saccone ne, Nuhanovic ne. Coach: Bartocci

Bolletta e Zucca portano sullo 0-6 in avvio Torrenova, mentre per il CUS sono Ponziani, Conte ed Erkmaa a rispondere per l’11-6 a metà frazione. Ancora la coppia di lunghi sblocca le Aquile riportandole al -1, poi Zanetti firma il vantaggio a quota 14 ed il trio Tinsley-Vitale-Zucca allunga al +9 dai 6.75. Ponziani e Klanskis provano ad accorciare chiudendo il primo quarto sul 16-23. Zucca e Tinsley aprono i secondi 10’ trascinando la Cestistica al +12 (16-28), ma Ponziani rintuzza due volte da sotto le plance, Diomede si iscrive al match dalla lunga distanza e Conti firma 4 punti consecutivi riportando il CUS al -1. Bolletta e Perin sbloccano la Fidelia per il +4, Gambarota risponde, poi Bolletta manda tutti al riposo sul 34-35. Ponziani, Conte e la bomba di Perin aprono il secondo tempo, poi ancora una tripla di Perin ed i canestri Tinsley e Bolletta ridanno il +5 alla Cestistica. Torrenova soffre l’intensità locale, faticando a trovare punti. Così ad approfittarne sono Conte, Conti, Gamabarota e Diomede, che riportano avanti Taranto sul 58-49. Zucca sblocca gli ospiti, ma al 30’ è 60-51. Perin apre l’ultimo quarto da 3 punti, Zanetti lo imita da sotto, poi un break di 14-0 permette a Taranto di allungare fino al +18. Bolletta e Vitale sono gli ultimi a mollare, ma non basta: finisce 83-68.