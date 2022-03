Risultati 22ª Giornata Serie B Girone D: la Pallacanestro Viola batte Molfetta e guarda solo ai Playoff! [CLASSIFICA]

6 Marzo 2022 21:10

La Pallacanestro Viola batte 91-73 Molfetta e allunga sulla zona Playout: i neroarancio guardano solo avanti, alla zona Playoff condivisa con Sant’Antimo e Ragusa

La Pallacanestro Viola smette di guardarsi alle spalle. Nelle 8 gare che mancano alla fine della stagione i neroarancio guarderanno solo davanti. Le zone basse della classifica non fanno più paura, la vittoria di questa sera, arrivata per 91-73 contro la Pavimaro Molfetta contribuisce a scavare un solco importante con il gruppetto che lotta per uscire dalla zona Playout: i neroarancio hanno 8 punti di vantaggio su Monopoli, Molfetta, Pozzuoli e Forio. E davanti la situazione è ancora più ghiotta. La Viola occupa il 9° posto, in coabitazione con Sant’Antimo (con una gara in meno) e Ragusa (con 2 gare in meno) a quota 24 punti. Il sogno Playoff continua!

Risultati 22ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 5 marzo

BPC Virtus Cassino-Virtus Kleb Ragusa 75-70

CJ Basket Taranto-Forio Basket 1977 78-76

Domenica 6 marzo

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Fidelia Torrenova 75-82

Lapietra Monopoli-Bava Pozzuoli 77-76

Del.Fes Avellino-Moncada Energy Agrigento 59-62

Lions Basket Bisceglie-Meta Formia 89-54

Geko PSA Sant’Antimo-Virtus Arechi Salerno 90-87

Pall. Viola Reggio Calabria-Pavimaro Molfetta 91-73

Classifica Serie D Girone D