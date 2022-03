Basket in carrozzina, Farmacia Pellicanò Rc pronta per il “back to back” di Porto Torres

4 Marzo 2022 11:22

All-in per la Farmacia Pellicanò Rc Bic

Nulla da perdere ma solo da guadagnare in un finale di regular season che potrebbe avere del clamoroso nel caso in cui i ragazzi di coach Antonio Cugliandro dovessero riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa. E infatti, vincendo entrambe le gare del 5 e 6 marzo in casa del GSD Porto Torres (ambedue gare alle ore 15.00), la Farmacia Pellicanò potrebbe guadagnarsi di diritto un incredibile ed insperato terzo posto al cospetto proprio dei sardi e del PDM Treviso.

Ovviamente non sarà assolutamente facile riuscire a vincere due gare contro un ricostruito Porto Torres, che non ha nulla a che vedere con quello visto nella parte iniziale della stagione. Tra i nuovi arrivati spicca sicuramente su tutti il nome del lungo iraniano Hadiazhar Omid, senza dimenticare l’esperienza internazionale dell’americano Gray Tommie Lee con diverse stagioni sulle spalle tra Germania ed Italia. Nell’ultima uscita casalinga i sardi hanno dimostrato contro i campioni d’Italia della Briantea84, di poter dare fastidio a chiunque, giocando un ottima gara e dimostrando una crescita del gruppo che, composto da giocatori di spiccata esperienza, non ha certamente bisogno di tanto tempo per integrarsi ed imparare a conoscersi.

Coach Cugliandro non ha dubbi in merito a ciò che si aspetta dai due incontri del prossimo weekend: “Inutile dire che saranno due partite difficilissime, contro una squadra nettamente più esperta e fisica di noi. D’altro canto è stimolante poter pensare che ci sia ancora un piccolo spiraglio per poter sognare una posizione di classifica così importante come il terzo posto. Certamente dopo tutta la sfortuna avuta quest’anno, sarebbe qualcosa di incredibile”. I reggini partiranno già venerdì in tarda mattinata per la lunga trasferta che li vedrà impegnati praticamente fino a lunedì, quando faranno rientro a casa. E allora non ci resta che augurare loro buon viaggio ed un grande in bocca al lupo.