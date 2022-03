“Basile sindaco di Messina”, ufficializzata l’adesione al progetto del consigliere Schepis. Liana Cannata l’assessore che completa la squadra di governo

5 Marzo 2022 12:57

Conferenza stampa del candidato sindaco di Messina, Federico Basile che presenta i due nuovi elementi che si uniscono alla lista Basile Sindaco

“Con l’appuntamento di oggi cominciamo a definire il percorso lanciato nelle scorse settimane, raccogliendo i frutti del lavoro che abbiamo avviato. L’apertura e il dialogo che stiamo proponendo per il nostro progetto di continuità amministrativa sta facendo breccia. Ne è la dimostrazione l’adesione del consigliere Giuseppe Schepis e la disponibilità di Liana Cannata ad accettare la sfida che ho lanciato.”

Esordisce così in apertura di conferenza stampa il candidato sindaco Federico Basile nel presentare i due nuovi elementi che si uniscono alla lista Basile Sindaco di Messina.

“Da una parte, spiega Federico Basile, una scelta, quella del consigliere Giuseppe Schepis, che ha ovviamente un peso politico. Il contributo del consigliere Giuseppe Schepis in questi anni in aula è stato significativo, ha sempre lavorato e con lui ci siamo ritrovati sulle stesse priorità per la città di Messina. Dall’altra parte invece ho il piacere di presentare la figura di Liana Cannata, giovane, intraprendente, preparata e innamorata della città di Messina al punto tale da accettare senza alcuna esitazione la sfida a ricoprire le deleghe alle Politiche giovani e pari opportunità.”

Soddisfazione e condivisione sono stati espressi dal consigliere Giuseppe Schepis e da Liana Cannata.

“Il mio impegno, ha affermato Schepis, qui si traduce nella volontà di contribuire a riportare la luce in questa città. Sapete, ha proseguito il consigliere, il mio percorso iniziato nel Movimento 5 Stelle si è interrotto nel momento in cui si è interrotta la partecipazione costruttiva al dibattito politico limitandosi a dire no a prescindere. Questo mi ha spinto ad allontanarmi. Oggi il mio impegno è orientato a poter dare alla città una nuova vita politica e ritengo che Federico Basile sia il miglior candidato sindaco che Messina possa avere.”

Entusiasmo e voglia di fare sono stati manifestati da Liana Cannata, candidata nella lista Basile Sindaco e assessore designato con le deleghe alle Politiche giovanili e pari opportunità.

Laurea in “Scienze di governo e della comunicazione pubblica”, Master in “Management Politico”, impegnata nell’associazionismo, già candidata nel 2018 al Consiglio comunale di Messina nella lista civica “Diventerà bellissima”.

“Vengo dalla gavetta, dall’associazionismo politico e trovo la mia realizzazione all’interno della costruzione del bene comune ed è per questo che oggi sono qui.”

Liana Cannata si presenta alla città affermando di “aderire al progetto Basile sindaco perché credo nella rinascita di Messina. Un percorso iniziato dal lavoro della giunta De Luca al quale sono felice di potermi unire. Ho accettato la sfida generazionale che Federico Basile mi ha lanciato perché credo fortemente nelle sue capacità e perché sono convinta che sia possibile restituire Messina ai giovani.”