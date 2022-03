Messina, shock a Barcellona: si è suicidato un assistente capo della polizia penitenziaria

28 Marzo 2022 12:00

L’uomo si sarebbe ucciso con un colpo d’arma da fuoco

Shock questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto. Intorno alle ore 10 si è tolto la vita un assistente capo della polizia penitenziaria della casa circondariale barcellonese. L’uomo si sarebbe ucciso con un colpo d’arma da fuoco. Non si conoscono ancora i motivi dell’insano gesto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di fare verità sul caso.

L’uomo era sposato, da quattro anni era stato trasferito nel messinese, dopo aver lavorato anche a Reggio Calabria e poi nella casa circondariale di Gazzi a Messina. In questi giorni, in seguito ad un infortunio, si trovava in un periodo di malattia nella sua abitazione di Santa Marina a Milazzo.