Aeroporto Reggio Calabria, l’Avvocato Vitetta ringrazia Occhiuto: “ultimo volo da Milano pieno come sempre, quindi…”

14 Marzo 2022 16:11

“Devo dedurre allora che le problematiche non sono commerciali, ma piuttosto ‘politiche'”, afferma l’Avvocato, che poi sottolinea come ancora “nulla è cambiato sui siti e sui voli programmati e schedulati da Ita Airways, rimanendo in attesa di novità”

L’Avvocato Renato Vitetta è tornato a scrivere alla nostra redazione. Lo aveva fatto di recente, qualche settimana fa, con un disperato appello alle Istituzioni affinché impedissero l’interruzione del volo diretto da Reggio Calabria a Milano e viceversa con la compagnia Ita Airways. Lo stop, infatti, era previsto per fine marzo, ma il Presidente della Regione Occhiuto ha assicurato che la tratta proseguirà. “Ho letto con sommo piacere – ha scritto l’Avvocato Vitetta nella lettera inviata alla nostra redazione – la dichiarazione fatta dal Presidente Occhiuto in merito al ripristino dei voli Ita Airways da e per Reggio con Milano. Sono molto contento che le mie ‘incazzature’, esternate anche attraverso il vostro seguitissimo sito d’informazione on line, per la vergognosa dichiarata sospensione dei suddetti voli, non sia rimasta lettera morta. Direte voi, ma il Presidente Occhiuto non è un reggino… Ma io lo ringrazio pubblicamente, perché ha dimostrato di prendersi cura di tutta la Calabria, anche di quella bistrattata e spesso dimenticata da politici reggini (tranne rarissime eccezioni). Quindi, Grazie mille Presidente Occhiuto!”.

Allo stesso modo, però, l’Avvocato afferma che “ad oggi ancora nulla è cambiato sui siti e sui voli programmati e schedulati da Ita Airways… Spero solo che la piena e sicura affermazione fatta dal Presidente venga al più presto messa ‘nero su bianco’ con la possibilità di poter sin da subito acquistare i nuovi voli da e per Milano…!!!”. E poi una riflessione interessante: “sono appena atterrato a Reggio da Linate – scrive – volo pieno a ‘tappo’ come sempre; li ho contati, 142 passeggeri… A 320! Vuoti solo quelli in Prima Classe, ovvero 3 file…. Credo che commercialmente ci sia poco da discutere se il volo renda o no… Credo che nella mia Svizzera (Vitetta è console onorario svizzero, ndr) anzi avrebbero raddoppiato i voli… Devo dedurre allora che le problematiche non sono commerciali, ma piuttosto “politiche”… (aziendali??? …. Si dice così oggi??!!!)”, si domanda infine.

E poi conclude: “Il fatto strano è che né sul sito Ufficiale della Compagnia né su nessun altra fonte d’informazione è apparso nulla di quanto ufficialmente detto da Occhiuto. Se così non fosse sarebbe davvero una catastrofe beffarda oltre ogni immaginazione…….!!! Smentitemi vi prego….!!!! Vola Vidi Vincit…”.