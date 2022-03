Avellino-Messina LIVE, le formazioni ufficiali: Raciti sceglie Adorante

20 Marzo 2022 14:19

Avellino-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle

Dopo il Catanzaro ecco l’Avellino. Altro impegno ostico per l’Acr Messina, che in seguito alla beffa infrasettimanale del San Filippo contro i calabresi va al Partenio per affrontare la terza forza della classe. L’obiettivo è tornare a far bene, dopo i tre stop di fila, evitando che la 15ª piazza si allontani nuovamente troppo, anche se l’avversario non è appunto dei più semplici. StrettoWeb seguirà come sempre il match in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle.

Avellino-Messina, formazioni ufficiali

AVELLINO: Forte, Rizzo, Aloi, Scognamiglio, Kanoute, De Francesco, Dossena, Maniero, Silvestri, Mignanelli, Kragl.

MESSINA: Lewandowski, Angileri, Camilleri, Carillo, Fazzi, Fofana, Damian, Marginean, Russo, Gonçalves, Adorante.