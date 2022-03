Messina, altra impresa in casa di una big: Piovaccari regala il pari ad Avellino in pieno recupero

20 Marzo 2022 16:02

Avellino-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle

Un finale incandescente, di nuovo, ma questa volta in senso positivo. Il Messina strappa un pari (1-1) che sembrava ormai insperato in quel di Avellino, firmando un’altra impresa in casa di una big, dopo il pari in rimonta di Palermo e il colpaccio di Bari. Il finale era stato beffa, al San Filippo contro il Catanzaro, solo qualche giorno fa, ma questa volta sorride ai ragazzi di Raciti, che ottengono un buon punto in ottica classifica. La partita non è bellissima, le emozioni sono poche, ma il risultato si sblocca quasi subito. La famosa regola “gol mangiato, gol subito” vale anche qui: Adorante si fa stoppare da Forte in area, mentre Aloi realizza quasi un rigore in movimento due minuti dopo, mandando avanti i padroni di casa. Reazione sterile del Messina, sia nel primo tempo che nella ripresa, nonostante i cambi e l’ingresso di Piovaccari, solitamente “spacca-partite” dopo il suo ingresso. Non sembra pungere, ma alla fine anche questa volta lascia il segno, quando il risultato sembrava ormai orientato verso l’1-0: disimpegno errato dei locali in zona pericolosa, Busatto ruba palla e serve l’esperto attaccante, che batte Forte incrociando di destro. Finisce così: recrimina l’Avellino per aver gestito troppo senza chiudere il match, sorride il Messina. Di seguito tabellino e pagelle.

Avellino-Messina 1-1, tabellino e pagelle

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Rizzo (dall’89’ Ciancio), De Francesco (dal 59′ Carriero), Aloi, Kragl (dal 78′ Mastalli), Mignanelli; Kanoute (dal 78′ Micovschi), Maniero (dal 59′ Murano). A disposizione: Pane, Pizzella, Stanzione, Plescia, Tarcinale. Allenatore: Gautieri.

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 6.5; Angileri 6 (dal 75′ Rondinella 6.5), Camilleri 6 (dal 52′ Trasciani 6), Carillo 5.5, Fazzi 5.5; Damian 6, Fofana 5.5; Russo 6, Marginean 6 (dal 52′ Piovaccari 7), Gonçalves 6 (dal 58′ Statella 6); Adorante 5.5 (dal 75′ Busatto 6.5). A disposizione: Caruso, Celic, Simonetti, Konate, Catania, Balde. Allenatore: Raciti.

ARBITRO: Collu di Cagliari (Dell’Olio-Lenza).

MARCATORI: al 12′ Aloi (A), al 90’+1 Piovaccari (M)

NOTE – Ammoniti: Maniero e Mignanelli per l’Avellino; Camilleri, Adorante, Gonçalves, Trasciani e Statella per il Messina.

Avellino-Messina, cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così, 1-1 il finale di Avellino-Messina al termine del pari raggiunto dagli ospiti in pieno recupero.

90’+1 – Pazzesco al Partenio, il Messina trova l’1-1 in pieno recupero! Erroraccio dell’Avellino in fase di disimpegno, Busatto recupera il pallone e serve Piovaccari, che incrocia battendo Forte. Pari insperato, arrivato in pieno finale e in una delle poche occasioni del match.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

87′ – Corner pericoloso per il Messina, Rondinella colpisce di testa ma il pallone finisce fuori.

76′ – Trasciani spara altissimo, il Messina spreca. Fotocopia dell’azione che ha portato al vantaggio locale, ma Trasciani non imita Aloi e il suo piattone finisce in Curva.

75′ – Ultimi due cambi per il Messina: fuori Angileri e Adorante per Rondinella e Busatto.

71′ – L’Avellino sfiora il raddoppio: corner, Dossena sbuca e batte di testa a botta sicura, ma la sfera finisce fuori di poco.

67′ – Ci prova Damian da fuori, ma poca roba. Difficile, così, che il Messina possa pervenire al pari. L’Avellino continua a gestire senza grossi sussulti, i pericoli di marca peloritana sono sterili.

60′ – La punizione di Kragl è forte ma non angolatissima, Lewandowski respinge.

58′ – Punizione da posizione pericolosissima per l’Avellino: calcio piazzato dal limite, conquistato da Maniero. Nel frattempo c’è il terzo cambio Messina, con Statella al posto di Gonçalves.

52′ – Doppio cambio Messina: escono Marginean e Camilleri per Piovaccari e Trasciani.

50′ – Corner in serie per il Messina in questo avvio di ripresa.

46′ – Comincia la ripresa di Avellino-Messina: nessun cambio da una parte e dall’altra.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo di Avellino-Messina: 1-0 il parziale per via della rete di Aloi al quarto d’ora.

45′ – E’ uno solo il minuto di recupero.

44′ – Punizione dal limite di Kragl, attendo Lewandowski che respinge in corner.

42′ – Non cambia il copione del match: Messina non pervenuto, l’Avellino gestisce con sapienza e ogni tanto prova a rendersi pericoloso.

33′ – Ed è proprio Kanoute, con la sua velocità, a scappare via in contropiede e a provocare il primo giallo del match, per Camilleri.

32′ – Kanoute è la vera spina nel fianco dell’Avellino e su cui i difensori del Messina devono più volte mettere una pezza.

24′ – Scarsa reazione del Messina al vantaggio, l’Avellino gestisce bene e senza affanni in questa fase.

12′ – Gol mangiato, gol subito: si sblocca il match, l’Avellino passa in vantaggio! Scambio De Francesco-Kragl sul lato sinistro, l’ex Foggia appoggia dietro dove, tutto solo, arriva da dietro Aloi, che col piattone da interno area batte Lewandowski. Padroni di casa avanti al primo tiro in porta.

10′ – Prima occasionissima del match, è del Messina! Adorante approfitta di un rimpallo favorevole e, trovatosi davanti a Forte, prova lo scavetto, ma il portiere è bravissimo a non perdere l’equilibrio, a rimanere in piedi e a bloccare.

7′ – Ci prova Maniero da lontanissimo, palla fuori.

3′ – Arrivano al Partenio i tifosi del Messina e parte l’applauso degli Ultras di casa, che li salutano. Le due tifoserie, infatti, sono legate da un gemellaggio lungo quasi 40 anni.

1′ – Partiti! Comincia Avellino-Messina.

PRIMO TEMPO

Avellino-Messina, formazioni ufficiali

AVELLINO: Forte, Rizzo, Aloi, Scognamiglio, Kanoute, De Francesco, Dossena, Maniero, Silvestri, Mignanelli, Kragl.

MESSINA: Lewandowski, Angileri, Camilleri, Carillo, Fazzi, Fofana, Damian, Marginean, Russo, Gonçalves, Adorante.