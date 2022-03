Automobilismo, Nebrosport protagonista a San Marino nel fine settimana

30 Marzo 2022 12:40

Nel rinomato Rally sammarinese in scena il 26 e 27 marzo 2022, il team di Sant’Angelo di Brolo per pochissimo non sfiora il colpo grosso

Fine settimana da incorniciare per la scuderia Nebrosport che si erge a super protagonista della 49esima edizione del Circuito San Marino. Nel rinomato Rally sammarinese in scena il 26 e 27 marzo 2022, il team di Sant’Angelo di Brolo per pochissimo non sfiora il colpo grosso e va ad un passo da una vittoria che sarebbe stata storica in una competizione così importante. A portare in alto i colori rossoblù è stato l’equipaggio composto dal driver Emanuele Giannetti e dal Co-driver Vincenzo Roma. La loro condotta di gara si è attestata sempre su ritmi di alti livelli, su Skoda Fabia R5, che ha chiuso con un ottimo secondo posto assoluto, secondo di classe R5 e secondo anche di gruppo R.