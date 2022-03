Auto in fiamme sulla Salerno-Reggio Calabria: traffico in tilt in provincia di Cosenza | FOTO

27 Marzo 2022 17:30

Traffico intenso e code sulla Salerno-Reggio Calabria da Rogliano verso Cosenza a causa di un’auto in fiamme

Paura poco fa per un’auto in fiamme sull’A2 Salerno-Reggio Calabria. Un mezzo ha preso fuoco, come si evince dall’immagine a corredo dell’articolo, per cause in fase di accertamento provocando traffico intenso e code da Rogliano in direzione di Cosenza. Sul posto le forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti