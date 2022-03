Atletica: Jacobs, ‘importante dimostrare che Olimpiadi non era un caso’

19 Marzo 2022 22:00

Belgrado, 19 mar. (Adnkronos) – ”Era importante dimostrare che quanto successo alle Olimpiadi non era un caso ma era dovuto al duro lavoro che ho fatto negli anni ”. Cosi Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto la medaglia d’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado. L’azzurro, che si commuove, parla di ‘magia” ma anche di ”lavoro” e ringrazia il team ”che lavora insieme a me”. L’atleta si dice contento soprattutto perchè ”mi sono messo alla prova su una gara che non era la mia. Non vedo l’ora di iniziare a fare i 100 metri per farvi sognare e sognare ancora io”.

Jacob ritiene di aver fatto ”un grande lavoro anche a livello mentale, cercando di riuscire a concentrarmi solo me stesso. Mi sono buttato come non mai sul traguardo. Se riuscissi a vincere tutte e tre le grandi gare di quest’anno vorrebbe dire che avrei vinto tutto quello che c’e’ da vincere nell’atletica. Sono partito bene con la prima gara”.