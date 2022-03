Area grecanica, il sindaco ff Carmelo Versace incontra cittadini e amministratori

8 Marzo 2022 18:35

Reggio Calabria: programmato per sabato un sopralluogo per verificare le criticità sulla viabilità interna

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha incontrato, stamane, amministratori, cittadini, commercianti dell’Area Grecanica e rappresentanti del Comitato Roccaforte Stin Cardia. Una riunione, tenutasi nei saloni di Palazzo Alvaro, nella quale sono state poste in evidenza le criticità del territorio legate, soprattutto, ai danni causati dai vasti incendi della scorsa estate che hanno compromesso, in maniera importante, ampi tratti di viabilità interna. A margine dell’incontro, il sindaco Versace ha parlato di “proficuo momento di sintesi, durante il quale è stato possibile raccogliere, dalla viva voce di chi, quotidianamente, abita, opera e agisce nella vallata, le preoccupazioni e le emergenze da aggredire in tempi rapidi. A tal proposito – ha aggiunto – per sabato prossimo è stato calendarizzato un sopralluogo, che vedrà coinvolti anche i tecnici dell’Ente, per controllare e monitorare le situazioni più delicate lungo le arterie principali. Parliamo di aree particolarmente provate dai roghi degli scorsi mesi, come Roccaforte del Greco , Chorio, San Lorenzo o Bagaladi che, in questo lasso di tempo, hanno subito forti danni sulla normale rete di mobilità e sono state esposte a seri rischi per la stabilità economica e produttiva”. “Ovviamente – ha concluso Versace – la Città Metropolitana ha confermato il massimo impegno, testimoniato pure dal corposo dossier inviato, nei giorni scorsi, al Ministero dei Trasporti ed ai vertici di Anas per stilare un piano di riacquisizione di arterie vitali nella disponibilità della società che gestisce la rete di strade e autostrade di interesse nazionale. Questo fine settimana, quindi, sarà utile per programmare azioni di prima necessità in maniera tale da ridare sicurezza e dignità ad un territorio che, da troppo tempo, aspetta risposte chiare e nette”.