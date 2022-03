“Soldato, metti via le armi e sarai un vero eroe!”: anziana russa arrestata, protestava contro la guerra [VIDEO]

3 Marzo 2022 17:08

La donna è un simbolo in Russia perché da bambina è sopravvissuta all’assedio di Leningrado nella Seconda Guerra Mondiale

Si chiama Yelena Osipova, è sopravvissuta all’assedio di Leningrado nella Seconda Guerra Mondiale, è diventata un simbolo in queste ore. L’anziana (80 anni) è stata arrestata ieri a San Pietroburgo perché manifestava contro la guerra tra Russia e Ucraina. La cattura è stata ampiamente documentata dai video diffusi sui social da altri manifestanti, diventati virali sul web. La donna era scesa in piazza con 2 cartelli per dire no alla guerra e invitare i soldati a deporre le armi: “soldato, metti via la tua arma e sarai un vero eroe!”, poi è stata portata via.