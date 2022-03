La Calabria sul tetto più alto di Italia’s Got Talent: è il cosentino Antonio Vaglica il vincitore del noto programma | VIDEO

24 Marzo 2022 10:29

Il cosentino Antonio Vaglica è il vincitore di Italia’s Got Talent: i video e le emozioni di ieri sera, giorno della finale

Da primo golden buzzer di Elio, con finale diretta, a vincitore dell’edizione. Un altro orgoglio calabrese, ancora la Calabria sul tetto più alto d’Italia. Per la precisione, anzi, di Italia’s Got Talent. Il giovane cosentino Antonio Vaglica è stato infatti decretato vincitore dell’ultima edizione del noto programma Sky, sancita dopo la finale disputata ieri sera. Il 18enne di Mirto Crosia (Cosenza) aveva stregato tutti già qualche settimana fa, alla sua prima esibizione: con la sua splendida voce, sulle note di “Sos d’un terrien en detresse” di Dimash, era passato direttamente in finale per via del golden buzzer di Elio.

Ieri si è ripetuto, con una cover di “I Have Nothing” di Whitney Houston. “E’ un pezzo che mi rappresenta al 100%, parla di un amore matto e di non cambiare la propria personalità fingendo ciò che non si è”, ha affermato. E sul palco è ancora magia: applausi del pubblico, giuria di sasso nell’ascoltare e osservare con profondità e stupore quella esibizione. “Non me l’aspettavo, ma ringrazio chi mi ha votato”, ha detto emozionato Antonio a fine gara. Di seguito alcuni video di ieri.