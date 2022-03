Anonymous hackera la Banca Centrale della Russia: cancellati i dati dei fondi pensione di 8 regioni

24 Marzo 2022 11:38

Anonymous hackera la Banca Centrale della Russia e il Fondo Pensione della Federazione Russa (PFR). Cancellato il database, i dati del server e i backup per il fondo in molte regioni

Anonymous continua a combattere la propria guerra informatica contro la Russia. Il collettivo di hacker, fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, ha sferrato cyber attacchi consistiti nell’hacking del governo russo e dei siti web dei media statali, dei sistemi di controllo industriali, del sito web del Cremlino e di centinaia di telecamere di sorveglianza in tutto il Paese. Di recente, secondo quanto riporta “Taiwan News”, gli hacktivisti hanno annunciato di aver violato sia la Banca Centrale Russa che il Fondo Pensione della Federazione Russa (PFR).

Anonymous ha “cancellato” il database, i dati del server e i backup per il fondo in molte regioni della Russia. Le regioni colpite includono l’Oblast di Mosca, l’Oblast dell’Amur, la Buriazia, la Repubblica di Tuva, l’Oblast di Smolensk, l’Oblast di Pskov, l’Oblast di Kaliningrad e la Repubblica di Altai. Il collettivo ha avvertito che gli attacchi alla Russia “continueranno finché ci saranno vittime civili in Ucraina“.