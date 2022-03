Anche l’Inner Wheel di Reggio Calabria in aiuto dell’Ucraina

8 Marzo 2022 17:44

L’Inner Wheel di Reggio Calabria è da sempre dalla parte dei più deboli

Quale miglior modo di celebrare la Festa della donna, in questo 8 marzo così diverso, che essere a fianco delle donne ucraine con un aiuto concreto? E’ quello che ha fatto l’’Inner Wheel di Reggio Calabria, club service da sempre dalla parte dei più deboli, che ha voluto destinare un contributo in denaro, sia da parte del club che da parte delle singole socie, appunto in favore dell’Ucraina, che sta vivendo un momento tragico della sua storia sotto gli occhi di tutti noi. “Non possiamo restare indifferenti di fronte a questo dramma epocale che ci lascia tutti attoniti e sgomenti. Da donne a donne, ammiriamo il coraggio e la forza di un intero popolo e siamo vicine più che mai alle donne ucraine sperando che il nostro piccolo contributo possa aiutarle a lenire almeno in parte le loro sofferenze” affermano.