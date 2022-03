Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, via al dibattito pubblico. De Luca: “opera significativa per il rilancio del Sud”

1 Marzo 2022 20:32

Saranno coinvolti i residenti delle tre regioni attraversate dalla linea: Campania, Basilicata e Calabria

Si terrà un dibattito pubblico per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria in cui saranno coinvolti i residenti delle tre regioni attraversate dalla linea. “L’obiettivo – ha detto il presidente della Commissione nazionale per il dibattito, Caterina Cittadino, in un incontro con la stampa alla Regione Campania – è quello di coinvolgere le comunità interessate dalle opere pubbliche, migliorarne la progettazione e ridurre il contenzioso. La procedura sarà accelerata ed il dibattito previsto per ciascuna tratta dovrà avere una durata massima di 45 giorni. Si apre subito il dibattito per il Lotto 1a della linea Battipaglia-Romagnano e l’interconnessione con la linea esistente Battipaglia/Potenza, che si dovrà concludere entro il 14 aprile prossimo”.

All’ incontro con la stampa a Palazzo Santa Lucia sono intervenuti, oltre al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, Vera Fiorani, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il coordinatore del dibattito, Roberto Zucchetti. “L’ Alta Velocità – ha detto il presidente De Luca – recupera il collegamento con la Basilicata e l’area tarantina e ci consente di raggiungere il Cilento meridionale, dove prevediamo investimenti turistici. Si tratta di un’opera – ha aggiunto De Luca – con molti significati per il rilancio economico ed infrastrutturale del Sud”.