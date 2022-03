Allerta Meteo, maltempo su Messina e Reggio Calabria nelle prossime 24 ore: previsti temporali e abbondanti nevicate in montagna

18 Marzo 2022 22:17

Allerta Meteo, zoom maltempo su Calabria e isole: possibili fino a 80/100 mm di pioggia e fino a oltre mezzo metro di neve in montagna

Allerta gialla su settori di Calabria, Sicilia e Sardegna è stata diramata per la giornata di domani 19 marzo 2022 dalla Protezione Civile. Nelle prossime 24 ore, secondo le previsioni meteo, si assisterà a un accanimento dei fronti perturbati sui settori orientali di entrambe le isole, con fasi anche di sostanzioso maltempo. Stando ad alcune simulazioni, entro la mezzanotte di domani, sabato 19, sulla Sicilia nord-orientale, in particolare sull’area catanese etnea, potranno accumularsi fino al 80/100 mm di pioggia con rischio di qualche dissesto o smottamento. Sull’Etna, inizialmente dai 2000 m, ma poi via via in calo verso i 1.500 m e anche intorno ai 1.100/1.000 m in serata, sono attese nevicate, anche abbondanti sopra i 1800/2000 m con accumuli fino a 30/50 cm; accumuli significativi anche verso i 1.500/1.600 m nel corso di sabato 19 e alcuni centimetri anche verso i 1.000/1.100 m la sera di sabato.

Da evidenziare nubi e piogge in intensificazione, secondo le ultimissime previsioni meteo, anche sulla Calabria, soprattutto appenninica e ionica, con accumuli ricorrenti sui 20/30 mm, localmente fino a 40/50 mm o in qualche caso anche oltre sull’Aspromonte, fino a 70 mm. Nevicate anche sui rilievi appenninici calabresi, soprattutto della Sila e dell’Aspromonte, con possibili accumuli intorno ai 1.500 m, fino a 20 cm, anche oltre sulle cime dell’Aspromonte; alcuni centimetri anche verso il 1000 m o imbiancate anche più in basso nel pomeriggio-sera di sabato.