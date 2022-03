Allerta Meteo: in Sicilia in arrivo piogge, temporali e forti venti | DETTAGLI

12 Marzo 2022 20:26

Allerta Meteo: in Sicilia in arrivo piogge, temporali e forti venti. Scatta l’allerta gialla per i settori occidentali dell’isola

In Sicilia, a causa del maltempo, è previsto un livello di allerta gialla per il settore occidentale dell’Isola, tra le province di Palermo e Trapani. Per la giornata di domani, sono previste “precipitazioni da isolate a sparse sulle zone occidentali, centrali e meridionali, anche a carattere di rovescio o breve temporale sulle zone occidentali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulle isole ad ovest”, riporta il bollettino. Previsti anche “venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca sulle zone meridionali ed occidentali”.