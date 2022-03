Reggio Calabria protagonista a Pechino: Alessandro Bagnato 3° al Maestro Vision Awards 2022 – International Music Competition

23 Marzo 2022 18:17

Alessandro Bagnato si classifica 3° al Maestro Vision Awards 2022 – International Music Competition: il compositore di Reggio Calabria incanta con il brano “Spring Time”

Ancora un prestigioso risultato per Alessandro Bagnato. Il giovane compositore, presidente dell’A.Gi.Mus. sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è aggiudicato il 3° premio al Maestro Vison Awards 2022 – International Music Competition di Pechino (CINA) organizzato da Madow International in collaborazione con Universal Edition Scodo. Il suo brano originale “Spring Time”, composto per 4 sassofoni, ottiene il riconoscimento e il consenso della giuria Internazionale formata da Dario Cebic (Croazia), Cruz Lòpez de Rego (Spagna), Guerra Nesic (Serbia), Marco Reghezza (Italia), Tian Tian (Cina).

Il concorso si è articolato in due sezioni: Strumento solista e Musica da camera e per quattro categorie: Junior, Senior, Giovane artista e Professionista. La prestigiosa competizione Maestro Vision Awards 2022 si è conclusa lo scorso 21 Marzo con la proclamazione dei vincitori; quattro i premi assegnati per ciascuna categoria: Gran Premio, Premio in denaro e un abbonamento professional plus per un anno gratuitamente Scodo by Universal Edition.

Ancora un’eccezionale affermazione quella conseguita dal musicista calabrese che si va ad aggiungere al suo ricco palmares: Primo Premio Cilea conseguito lo scorso ottobre e Terzo Premio al XVIII Concorso Nazionale di elaborazione di testi e canti natalizi in vernacolo calabrese, tutti ottenuti nell’arco di pochi mesi.

Proprio nella stessa giornata è stato presentato al Cortinametraggio, il Festival di corti più ad alta quota d’Italia “E buonanotte” il film di Massimo Cappelli per la colonna sonora di Franco Eco e le musiche addizionali di Alessandro Bagnato.

A.B. è iscritto al biennio ordinamentale di Composizione sotto la guida del M° Mario Guido Scappucci. Varie sono le collaborazioni intraprese in questi anni con noti artisti del mondo dello spettacolo.

Il suo carattere eclettico e versatile ai vari linguaggi musicali gli ha consentito di stare a fianco di grandi registi come Flavio Trevisan, Mimmo Calopresti, Mario De Carlo, Alessio Pizzec, Renzo Giacchieri, Paolo Trevisi ed è stato diretto da prestigiosi direttori quali Daniel Oren, Julian Kovatchev, Alain Guingal, Gunther Fruhmann, Gianluca Martinenghi, Carlo Palleschi, Sergio La Stella

È stato Assistant Conductor al XV International Opera & Ballet Festival di Aspendos (Turchia) per l’Opera “Norma” di V.Bellini direttore Carlo Palleschi, Regista Flavio Trevisan; ha lavorato nei teatri di Vratza (Bulgaria) al Teatro Nazionale di Kalingrado (Russia), F. Cilea (Reggio Cal.) Politeama (Catanzaro) e Rendano (Cosenza).

Il 14 Maggio 2019 ha firmato le musiche addizionali per il teaser “Joe and the others”, selezionato per il Festival di Cannes 2019 e presentato in prima mondiale all’Italian Pavillon con Cinecittà Luce e realizzato in coproduzione internazionale tra Italia e Canada.

Intensa l’attività da compositore, poliedrico e versatile, la sua attività lo vede protagonista di diverse collaborazioni in campo Nazionale e Internazionale. Premio Teatri Meridiani per la migliore colonna sonora e menzione speciale al Paranormal Media Festival di Maenza. Nel 2011 ha firmato un contratto con la Hobby&Work per la collana Fiabe in Musical con la sua opera “Cenerentola”, per la regia di Walter Manfrè e distribuita in Italia, Città del Vaticano e Svizzera Italiana. Ha scritto le musiche per un format prodotto da Sky “Just Married” in onda su piattaforma sul canale 425;

lo scorso maggio ha firmato le musiche addizionali per la colonna sonora di Franco Eco del Film “E Buonanotte” per la regia di Massimo Cappelli in coproduzione Italia/Bulgaria, Lime Film, Gala Film, con il contributo del Ministero della Cultura e prodotto da Rai Cinema.

È socio ordinario della ACMF – Associazione Compositori Musica per Film – associazione che annovera tra le proprie fila le grandi firme del cinema Italiano ed Internazionale come Ennio Morricone, Michael Nyman, Nicola Piovani, Roger Waters, Hans Zimmer.