Akademia Sant’Anna non parte per Cerignola: rinviato il match di Volley

17 Marzo 2022 15:21

Volley, rinviato il match tra Ares FLV Cerignola e Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna per positività al Covid nel gruppo di casa

Dovrà riposare ancora la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, dopo la pausa dell’ultimo turno (quando a causa di alcune positività nel gruppo atlete di Melendugno si decise di comune accordo tra le due squadre il rinvio dell’incontro) salterà anche il match in programma sabato 19 marzo in casa della Ares FLV Cerignola, valido come turno numero 21 di B1. A causa di quattro positività tra le atlete della squadra pugliese, in totale accordo tra le due compagini, si è deciso di rinviare il match a data da destinarsi. Nel ribadire la disponibilità nei confronti di Cerignola, Akademia Sant’Anna augura una pronta guarigione alle atlete di Cerignola, con la speranza di poterle rivedere in campo prima possibile.