AiCS Messina, “Corritalia” chiude la “Settimana dello Sport per Tutti”

17 Marzo 2022 13:24

La giornata podistica nazionale “Corritalia” chiuderà idealmente, domenica 20 marzo, la “Settimana dello Sport per Tutti”, che ha preso il via, pure nella provincia messinese, lunedì scorso. Nell’intera Penisola, si stanno svolgendo eventi ed iniziative organizzate dai comitati locali AiCS in collaborazione con realtà del mondo della scuola, dell’associazionismo e del volontariato, per promuovere lo sport come veicolo di benessere fisico, ma anche di integrazione ed inclusione. L’AiCS Messina sta portando avanti diversi appuntamenti sul territorio, che vanno dalla danza, con un saggio dell’House Party di Itala, alla ginnastica artistica della “Sport Center”, passando per attività ludico-motorie, di arti marziali, con le palestre “Franco Costa” per il judo e “Gynnasium Karate Sporting Club”, e di pattinaggio artistico grazie alla “Futura ‘90”.

Il gran finale si vivrà con la “Corritalia” nel comune di Itala, dove alle ore 10.30 scatterà una passeggiata a carattere ecologico, paesaggistico e storico. Sono appunto queste le finalità riconosciute a livello nazionale dalle Istituzioni italiane, come il Ministero della Transizione ecologica, che patrocina la manifestazione AiCS insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Quest’anno un’attenzione particolare verrà rivolta al drammatico conflitto in Ucraina, si correrà e camminerà, infatti, per la pace. “Teniamo molto alla “Settimana dello Sport per tutti” – dichiara il presidente dell’AICS Messina Pierangelo Margareci – Quest’anno ha, inoltre, un valore ancora maggiore che in passato, poiché segna un momento di ripartenza e nel contempo vuole lanciare un forte segnale contro ogni guerra”.