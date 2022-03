Pallacanestro Viola, imbarcata con tanti alibi in casa di Agrigento: neroarancio ko 93-54

20 Marzo 2022 19:39

La Pallacanestro Viola impegnata in una delicata trasferta in Sicilia: i neroarancio ospiti di Agrigento, capolista del campionato di Serie B Girone D

Dopo una settimana di pausa, la Pallacanestro Viola ricarica le pile e torna in campo per la sfida della 23ª Giornata di Serie B Girone D contro Moncada Energy Agrigento. Trasferta difficile in terra siciliana, in casa della capolista che in stagione ha perso solo 2 partite. I neroarancio vengono da un ottimo momento di forma e vogliono continuare a restare in scia del gruppo Playoff che vede Sant’Antimo (a +2) impegnata ad Avellino, mentre Salerno e Taranto a +4, la prima sconfitta da Ragusa e la seconda vittoriosa su Pozzuoli. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Agrigento-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Termina 93-54 l’agonia della Pallacanestro Viola, durata tutto il secondo tempo. Troppo superiore Agrigento che raccoglie il 19° successo consecutivo in stagione, trascinata dai 20 punti di Morici. Passivo pesante per i neroarancio nonostante i 22 di Gaetano e i 18 di Fall. Pesanti le assenze di Barrile e Kekovic che hanno ulteriormente accorciato le rotazioni a disposizione di coach Bolignano. Partita da dimenticare per Duranti e Balic, fermi rispettivamente a 3 e 2 punti.

4°Q – Due per Gaetano, gli ultimi della gara. 93-54

4°Q – Valente in lunetta: 1/2. 93-52

4°Q – Due punti per Traore, aumenta a dismisura il vantaggio dei siciliani. 93-51

4°Q – Due per Traore, due per Lo Biondo. 91-51

4°Q – Lo Biondo in lunetta: 1/2. 87-51

4°Q – Jumper dalla media di Fall, 2 punti. 86-51

4°Q – Costi in lunetta: 2/2. 86-49

4°Q – Tripla di Morici, passivo pesantissimo per la Viola. 84-49

4°Q – Mayer ne aggiunge 2. 81-49

4°Q – Due punti per Fall. 79-49

4°Q – Tripla di Cuffaro, 2 per Lo Biondo. 79-47

4°Q – Gaetano da 3, ancora dentro, si è scoperto tiratore “Magic Frank”. 74-47

4°Q – Cuffaro, 2 punti. 74-44

4°Q – Due con fallo per Lo Biondo: libero dentro. 72-44

4°Q – Gaetano, l’ultimo a mollare, altri 2. 69-44

4°Q – Due per Fall, con fallo: libero out. 69-42

Fine 3°Q! – La Pallacanestro Viola ha mollato la presa. Le rotazioni corte in casa neroarancio e il martellamento offensivo di Agrigento costano un pesante -29.

3°Q – Tripla di Morici. 69-40

3°Q – Ingrosso in lunetta: 1/2. 66-40

3°Q – Cuffaro e Traore, altri 4 per i siciliani. 66-39

3°Q – Grande serve Chiarastella, altri 2. Dilaga Agrigento. 62-39

3°Q – Costi e Chiarastella, altri 4 punti per Agrigento. 60-39

3°Q – Fall in lunetta: 1/2. 56-39

3°Q – Due con fallo per Lo Biondo: libero sbagliato. 56-38

3°Q – Prima Grande, poi dalla media Costi, a bersaglio. 54-38

3°Q – Gaetano in lunetta: 1/2. 50-38

3°Q – Altra tripla di Gaetano… 2 triple in stagione, non proprio la specialità della casa, entrambe segnate oggi. 50-37

3°Q – Altri due per Morici, dilaga Agrigento. 50-34

3°Q – Chiarastella, altri 2. 48-34

3°Q – Ancora Costi, altri 2. 46-34

3°Q – Tripla di Duranti, finalmente entra in partita il numero 44! 44-34

3°Q – Costi ne mette 2. 44-31

3°Q – Tripla di Grande in uscita dagli spogliatoi. 42-31

Fine 1° Tempo! – Aumenta a 8 lunghezze lo svantaggio della Viola all’intervallo lungo. I neroarancio restano in partita, ma complice qualche assenza pesante e la verve offensiva di Agrigento, sono costretti ad inseguire. Sono 11 i punti di Fall e Gaetano, 12 per Morici fra gli ospiti.

2°Q – Gaetano ancora in lunetta: 2/2. 39-31

2°Q – Tripla di Chiarastella, in punta. 39-29

2°Q – Gaetano in lunetta: 2/2. 36-29

2°Q – Due per Cuffaro, 2 per Morici, allunga ancora Agrigento. 36-27

2°Q – Due con fallo per Yande Fall, pescato da Balic: libero dentro. 32-27

2°Q – Gaetano accorcia. 32-24

2°Q – Schiacciata a due mani per Costi. 32-22

2°Q – Tripla di Cuffaro. 30-22

2°Q – Yande Fall, tap in sul suo stesso tiro sbagliato. 27-22

2°Q – Fall accorcia, 2 punti. 27-20

2°Q – Tripla anche di Costi… 27-18

2°Q – Tripla di Morici. 24-18

2°Q – Due per Balic. 21-18

Fine 1°Q – Agrigento sbaglia poco, la Viola ricuce lo svantaggio ma resta sotto di 5 punti al termine dei primi 10 minuti di gioco.

1°Q – Cuffaro realizza, altri 2 per Agrigento. 21-16

1°Q – Fall ai liberi: 2/2. 19-16

1°Q – Due per Traore 19-14

1°Q – Gaetano ne mette 2. 17-14

1°Q – Grande ne infila 2. 17-12

1°Q – Risponde Fall. 15-12

1°Q – Lo Biondo, 2 al tabellone. 15-10

1°Q – Erroraccio di Duranti, palla persa e 2 punti regalati a Morici. 13-10

1°Q – Clamorosa tripla di Franco Gaetano!!! Si rifà sotto la Viola! 11-10

1°Q – Tripla di Ingrosso, 7/7 per la guardia neroarancio. 11-7

1°Q – Ingrosso accorcia. 11-4

1°Q – Step back per Morici, tripla dentro. 11-2

1°Q – Chiarastella, da una parte all’altra, due punti. 8-2

1°Q – Altri 2 per Costi. 6-2

1°Q – Gran giocata sull’asse Chiarastella-Morici, alley oop a segno. 4-2

1°Q – Alessandro Grande, arresto e tiro, parità. 2-2

1°Q – Federico Ingrosso, subito i primi 2. 0-2

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra Moncada Energy Agrigento e Pallacanestro Viola, valevole per la 23ª Giornata del campionato di Serie B Girone D. Trasferta complicata per i neroarancio sul campo della prima in classifica, ma i ragazzi di coach Bolignano vengono da un ottimo momento di forma e daranno battaglia. Out Barrile e Kekovic, problema al gomito per Fall che stringerà i denti fino a fine stagione.