Reggina, Aglietti: “ho pagato io, in società hanno iniziato a pensare a cose non programmate”

23 Marzo 2022 22:13

Il passaggio dell’ex allenatore della Reggina Alfredo Aglietti sul suo periodo sulla panchina amaranto prima dell’esonero

“A Reggio è andata fin troppo bene, il problema forse è stato quello. Dopo 10 partite eravamo secondi in classifica e in società iniziato a pensare cose non programmate fino a quel momento. Poi ci sono state un paio di sconfitte che hanno fatto perdere certezze e anche il club ha pensato a quanto accaduto prima”. Lo ha confessato l’ex allenatore della Reggina Alfredo Aglietti nell’intervista a ‘Telenuovo’, in cui ha parlato anche di Cancellieri (che avrebbe voluto portare in amaranto) e di Amione. “Avevamo fatto 4-5 sconfitte di fila – ha proseguito poi – se fossero state diluite nel tempo magari si sarebbe vista in altro modo. Ma erano arrivate consecutivamente, la società ha visto che si andava sempre più giù e poi si sa come va a finire in quel modo, ho pagato io. Dispiace molto, la Reggina come il Verona è stata una delle mie squadre da calciatore e cui ci tengo a far bene”.