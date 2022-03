Aeroporto Reggio Calabria, Occhiuto annuncia: “tornerà il collegamento con Milano”. E poi un obiettivo con Ryanair

12 Marzo 2022 09:54

Lo scalo di Reggio Calabria possiede alcune limitazioni, che impediscono alle compagnie aeree low cost di investire: ecco l’idea del presidente Roberto Occhiuto

Lavorare fino a tarda ora e rendicontare il lavoro giornaliero svolto ai cittadini calabresi. Così il governatore Roberto Occhiuto sta provando a rilanciare la “sua” Regione. Dalla sanità, passando per il turismo, gli obiettivi da raggiungere sono tanti e tra questi molta attenzione è riservata ai trasporti. Dopo l’annuncio di nuovi voli negli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone, presto potrebbero esserci novità anche per lo scalo di Reggio Calabria. “Nelle scorse settimane ho parlato più volte con l’ad di Ita Airways, probabilmente interesserà la tratta Milano-Reggio e Reggio-Milano, che dal 24 marzo era stato deciso di sopprimere. Questo volo continuerà ad esserci, se non da subito, sarà reinserito nel giro di qualche giorno”, ha affermato Occhiuto in un video pubblicato sui social.

L’obiettivo non è però soltanto quello di riprendere la tratta, ma di dare al ‘Tito-Minniti’ una propria vocazione. “Di questo ne ho discusso con Ryanair, perché a me interessano anche gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, non solo quello di Lamezia Terme. Per Reggio stiamo cercando di rimuovere le limitazioni che impediscono alle compagnie low cost di volare sullo Stretto”, ha concluso Occhiuto.