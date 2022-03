Da Aeroporto ad Aeroporno: “a Lamezia turisti hot, regali e sale hard”. Il sito fake dello scalo calabrese non passa inosservato | FOTO

16 Marzo 2022 13:09

Un sito fake dell’Aeroporto di Lamezia ha descritto lo scalo come luogo “per l’arrivo di porno turisti, con regali hot e sale hard”

Da Aeroporto ad Aeroporno è un attimo. Sì, proprio “Aeroporno”, avete letto bene. Un Aeroporto che accolga turisti porno, con regali e sale hard. Esiste? Ovviamente no. Ma è così che, quello di Lamezia, è stato descritto da un sito fake non passato inosservato ai più nelle ultime ore. Basta digitare su Google “Aeroporto Lamezia” che lì, in primo piano, posizionato anche sopra il vero sito ufficiale, c’è “lameziaairport.it”, un portale che non ha nulla di riconducibile allo scalo lametino se non per una descrizione dello stesso abbastanza spinta, per non dire “hot”.

All’interno del sito un articolo, datato 13 febbraio 2021, elenca i servizi offerti dall’Aeroporto, ma prima ancora fa una breve descrizione della città di Lamezia: “È una piccola città situata nella provincia italiana di Catanzaro, che a sua volta appartiene alla regione Calabria. Ha molti luoghi di interesse e attrazione turistica, da qui l’importanza di avere un aeroporto internazionale che faciliti l’arrivo di porno turisti da qualsiasi parte del mondo”, si legge.

Il grande scalo offre numerosi servizi, tra cui la possibilità di “visitare un’ampia varietà di chioschi, freeshop e negozi di articoli da regalo youporn per acquistare quei prodotti o dettagli che hai dimenticato” e “altri tipi di servizi aggiuntivi come telefoni pubblici, posta, sale pornhub VIP, punti informazioni e molti altri”. Insomma, sembra descritto come un luogo di perdizione, ma ovviamente non è niente di tutto questo. Si tratta più semplicemente della goliardia di qualche hacker che ha ben pensato di inserire alcune parole chiave per attrarre l’attenzione. E sembra esserci riuscito, considerando che non è passato inosservato.