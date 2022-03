Aeroporto dello Stretto, ripristinati i voli per Milano. Il Club di Territorio di Reggio Calabria: “grazie ad Occhiuto”

21 Marzo 2022 20:18

Il Club di Territorio di Reggio Calabria in relazione al ripristino dei voli da e per Milano esprime “i propri ringraziamenti al Governatore Roberto Occhiuto, per le iniziative in tal senso recentemente intraprese con la compagnia ITA. Al contempo a nostro avviso questo è solo un primo step per il ritorno ad una minima funzionalità del nostro aeroporto e di conseguenza occorre che la Regione continui ed intensifichi i rapporti con la compagnia ITA per il raddoppio dei voli da e per Roma. Infine la Regione Calabria dopo il suo intervento su SACAL deve imporre alla stessa società l’immediata realizzazione dei lavori necessari per l’ottenimento della classificazione “B” del nostro aeroporto condizione essenziale affinché altre compagnie aeree possano operare da e per Reggio Calabria”.