ACR Messina sterile in attacco, la Juve Stabia passa 0-1: rissa nel finale, espulso Morelli

5 Marzo 2022 16:30

ACR Messina sconfitto in casa dalla Juve Stabia: gli ospiti sbloccano subito la gara con Schiavi, i siciliani non riescono ad agguantare il pareggio a causa della scarsa pericolosità offensiva. Nel finale saltano i nervi e Morelli rimedia un rosso

L’ACR Messina torna in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C nella sfida che vede i siciliani opposti alla Juve Stabia. I giallorossi vengono da un momento di forma importante: 3 vittorie nelle ultime 3 gare, 9 punti pesantissimi, benzina importante nella corsa verso la salvezza. Il Messina ha sconfitto Potenza e Vibonese, due dirette inseguitrici, ma anche il Monopoli che gravita in zona Playoff, segnale che la squadra peloritana possa giocarsela contro chiunque. Nella gara del pomeriggio, al Franco Scoglio arriva la Juve Stabia con appena 4 punti in più e soli 3 raccolti nelle ultime 5.

Una ghiotta occasione per uscire dalla zona Playout e dare seguito alla striscia di risultati utili consecutivi non sfruttata però dai ragazzi di coach Raciti. Un gol in apertura, firmato da Schiavi dopo uno svarione della difesa siciliana, complica il piano partita. La Juve Stabia si chiude e prova a ripartire, l’assenza di Adorante (entrato nella ripresa) e Piovaccari rende sterile l’attacco dell’ACR Messina che non si rende quasi mai pericoloso. Nel finale il rosso rimediato da Morelli per un colpo a un avversario spegne le ultime speranze di rimonta. La Juve Stabia vince 0-1, per il Messina un passo indietro rispetto alle ultime gara.

Tabellino ACR Messina-Juve Stabia 0-1

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 6.5; Trasciani 5.5, Celic 5.5, Angileri 6 (86′ Simonetti SV), Morelli 4.5; Damian 5.5 , Marginean 6 (75′ Baldè SV); Statella 5.5 (46′ Russo 6.5) , Fofana 6, Catania 5 (46′ Goncalves 6); Busatto 5.5 (46′ Adorante 6).

A disposizione: Fusco, Camilleri, Spaticchia, Konate, Rondinella.

Allenatore: Ezio Raciti .

JUVE-STABIA (4-3-1-2): Dini ; Donati , Troest , Caldore , Panico ; Schiavi , Davì , Altobelli (88′ Squizzato ) ; Bentivegna (75′ Scaccabarozzi ) ; Stoppa , Eusepi (88′ Evacuo ) .

A disposizione: Russo, Cinaglia, Esposito, Tonucci, Dell’Orfanello, Della Pietra, Guarracino, Ceccarelli, De Silvestro.

Allenatore: Walter Novellino .

ARBITRO: Eugenio Scarpa

MARCATORI: 5′ Schiavi (J).

AMMONITI: 28′ Altobelli (J); 52′ Troest (J); 64′ Angileri (M); 77′ Dini (J); 87′ Goncalves (M).

ESPULSI: 80′ Morelli (M).

ACR Messina-Juve Stabia LIVE

Classifica Serie C Girone C

Bari 59 Catanzaro 55 Virtus Francavilla 53 Avellino 49 Monopoli 46 Palermo 45 Turris 42 Latina 42 Foggia 40 Picerno 40 Juve Stabia 39 Monterosi Tuscai 37 Taranto 34 Catania 33 Campobasso 33 ACR Messina 32 Paganese 29 Potenza 23 Fidelis Andria 23 Vibonese 16

94′ – Finisce qui! Il gol di Schiavi a inizio partita regala 3 punti alla Juve Stabia che non vinceva in trasferta da settembre. ACR Messina mai pericoloso in attacco, passo indietro rispetto alle ultime uscite stagionali.

90′ – Segnalati 4 minuti di recupero

87′ – L’ACR Messina prova a sfondare sulla destra con Russo, ma c’è poca lucidità nelle azioni dei siciliani

80′ – Rissa in campo! Morelli sembra aver colpito al volto Donati, l’arbitro estrae il rosso: ACR Messina in 10

76′ – Giallo al portiere ospite Dini: è la 3ª volta che viene richiamato dall’arbitro per aver ritardato il rilancio dal fondo

70′ – Gran botta da fuori di Stoppa, al lato di pochissimo

65′ – Fallo di Angileri che si becca un cartellino giallo

61′ – Eusepi tira dal centro dell’area, pallone svirgolato e fuori al lato del palo

59′ – Entra Adorante e si fa subito pericoloso: Russo sfonda a destra e mette dentro, pallone leggermente lungo ma Adorante ci arriva ugualmente e batte a rete, da posizione defilata. Palla fuori di poco

52′ – Giallo a Troest, fallo in gioco pericoloso

46′ – Inizia il secondo tempo!

Fine 1° tempo! – Una partita non bellissima. La Juve Stabia passa in vantaggio con Schiavi a inizio partita, poi si chiude e prova a ripartire. Sterili gli attacchi del Messina

45′ – Mischione in area della Juve Stabia, situazione di gioco confusa e serie di batti e ribatti, ma la difesa spazza via.

38′ – Errore di Damian in fase di disimpegno, Schiavi arriva al tiro dalla distanza: palla fuori di poco

34′ – ACR Messina poco pericoloso davanti, si avverte l’assenza di Adorante e Piovaccari

28′ – Giallo per Altobelli, fallo su Busatto a metà campo

27′ – Grande parata di Lewandowski! Il portiere giallorosso si tuffa sul colpo di testa angolato di Altobelli, giallorossi salvi per un soffio

23′ – Ci prova Fofana dal limite, palla alta sopra la traversa

17′ – L’ACR Messina prova a farsi più presente in avanti, ma la Juve Stabia rischia di poter sorprendere in contropiede

13′ – Pasticcio difensivo della Juve Stabia, ma il Messina non ne approfitta: cross innocuo dalla destra

6′ – Juve Stabia in vantaggio! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, svarione difensivo del Messina con Nicolas Schiavi che controlla e batte a rete

1′ – Si parte! Batte il Messina

14:20 – Comunicate le formazioni ufficiali di ACR Messina-Juve Stabia.

Messina (4-3-2-1): Lewandowski; Angileri, Morelli, Trasciani, Celic; Damian, Fofana, Marginean; Catania, Busatto; Statella.

A disposizione: Fusco, Rondinella; Camilleri, Giuffrida, Spaticchia, D’Amore, Konate, Simonetti, Balde, Adorante, Russo, Goncalves.

All. Ezio Raciti.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi, Altobelli; Bentivegna, Eusepi, Stoppa.

A disposizione: Russo; Tonucci, Scaccabarozzi, De Silvestro, Dell’Orfanello, Squizzato, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli, Evacuo.

All. Walter Novellino.