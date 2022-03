Acr Messina: confermate tre giornate di squalifica per Morelli

9 Marzo 2022 12:34

Secondo il referto arbitrale, nel corso di Acr Messina-Juve Stabia, il difensore ha colpito “volontariamente con uno schiaffo al volto un giocatore avversario a gioco fermo”

Il Giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dopo l’espulsione rimediata da Gabriele Morelli nei minuti finali di Acr Messina-Juve Stabia, gara giocata sabato scorso. Il giudice ha disposto una squalifica di ben 3 turni per il giocatore biancoscudato reo di aver colpito, secondo il referto arbitrale, “volontariamente con uno schiaffo al volto un giocatore avversario a gioco fermo”. Adesso Morelli dovrà saltare la gara di sabato a Campobasso e, a seguire, i complicati incontri con il Catanzaro e l’Avellino. Un’altra cattiva notizia per l’allenatore peloritano Raciti, che spera almeno di recuperare per sabato alcuni giocatori finora assenti causa Covid e indisponibilità varie.