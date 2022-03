Tragedia a Corigliano Rossano: ragazza accusa malore sul bus e muore poco dopo

31 Marzo 2022 16:09

Una ragazza di 19 anni ha accusato un malore improvviso mentre viaggiava su un bus a Corigliano Rossano ed è deceduta poco dopo nonostante i soccorsi

Una vera e propria tragedia ha scosso Corigliano Rossano, nel cosentino. Una ragazza di 19 anni, infatti, è morta in seguito a un malore accusato su un bus. Viaggiava all’interno del mezzo, nel centro cittadino, quando ha accusato il malessere, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Trasportata con l’ambulanza all’ospedale più vicino, il Guido Compagna, è deceduta poco dopo. Le condizioni, apparse infatti subito critiche, hanno fatto sì che venisse allertato l’elisoccorso per il trasferimento all’Annunziata di Cosenza, ma non c’è stato nulla da fare. Adesso l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per decretare cause della morte ed eventuali responsabilità.