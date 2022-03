Profughi Ucraina, il prefetto di Palermo: “disponibilità di 100 posti ma per ora gli arrivi sono autonomi, si ricongiungono coi familiari già qui”

9 Marzo 2022 16:21

Grande disponibilità e accoglienza della città di Palermo verso i profughi provenienti dall’Ucraina

“In questo momento a Palermo, ma anche nel resto della Sicilia, gli arrivi sono autonomi. Si tratta di ucraini che giungono in città con un riferimento di familiari o amici, che offrono loro direttamente accoglienza. Le richieste di presa in carico da parte delle istituzioni sono minime”. Lo ha detto all’Adnkronos il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani. Anche nel capoluogo siciliano, infatti, cominciano ad arrivare i profughi ucraini che scappano dalla guerra. “Possiamo contare su oltre 100 posti, ma al momento nessuno di questi è occupato”, ribadisce Forlani in merito alla disponibilità di posti per i rifugiati. C’è poi un’interlocuzione con Croce rossa e Caritas per “ulteriori disponibilità per una prima accoglienza. Se dovesse accadere sappiamo dove poterli temporaneamente sistemare per poi orientarli nei luoghi adatti a un’accoglienza continuativa. Lavoriamo per avere un quadro continuamente aggiornato degli arrivi sul territorio provinciale perché, essendo in esenzione di visto, gli ucraini si muovono liberamente in Italia. Non hanno obblighi particolari nell’immediato. Sappiamo – prosegue il Prefetto – che ci sono contatti diretti tra famiglie e associazioni. A noi interessa che si possano censire tempestivamente per una presa in carico e orientali nel modo migliore, garantendo loro tutto ciò di cui hanno diritto. I palermitani, con grande spirito di solidarietà, si sono dimostrati pronti ad accogliere. Occorre effettuare un censimento delle disponibilità volontarie e gratuite. L’Anci ha predisposto una scheda di rilevazione destinata a ogni Comune e tra qualche giorno dovremmo avere anche un primo ritorno strutturato di queste disponibilità da parte dei singoli cittadini”.

Anche Palermo, dunque, ha dimostrato grande disponibilità e vicinanza al popolo ucraino. Secondo quanto rivelato dall’Assessore Comunale alla Cittadinanza solidale Cinzia Mantegna, infatti, sono circa 180 le famiglie della città siciliana pronte ad ospitare i profughi, “anche se si stima che le 600 persone con cittadinanza ucraina che vivono in città ospiteranno almeno 4/5 persone. Ad oggi – dice l’Assessore – sono numerosi i nuclei familiari arrivati informalmente, in gran parte mamme e bambini, per ricongiungersi alle famiglie o connazionali. Quanti arrivi a Palermo? L’unico luogo in cui possiamo avere un monitoraggio è l’Aeroporto. Anche se molti di coloro che giungono in città sono in transito verso altri Paesi europei. Abbiamo registrato meno di 50-60 arrivi, ma chiediamo a chiunque organizzi e fornisca assistenza a questa gente di comunicare al Comune di residenza questa presenza per poter consentire un’accoglienza migliore. Palermo e, più in generale la Sicilia, ormai da decenni si fanno carico dell’arrivo di migliaia di migranti, il sistema dell’accoglienza è ben rodato. I 250mila ucraini già regolarmente presenti in Italia sono in modestissimo numero in Sicilia. In questo momento Palermo e l’Isola ospitano una comunità ucraina molto piccola, ma dobbiamo prepararci immaginando numeri più grandi. Nel Paese sono stati censiti circa 21mila arrivi dall’Ucraina, la gran parte tra Campania, Lombardia e Roma. Anche noi, però, grazie alla grande collaborazione tra le Istituzioni e la disponibilità dei cittadini, siamo pronti a fare la nostra parte”.