Belgio, grandi misure per caro carburante ed energia: ridotte accise e Iva, in più bonus da 200 euro

15 Marzo 2022 11:29

Il Governo del Belgio ha annunciato un pacchetto di misure da 1,33 miliardi di euro per frenare i rincari delle ultime settimane su caro carburante ed energia

Grandi misure in Belgio per contrastare il caro carburante ed energia. Il Governo ha annunciato un pacchetto da 1,33 miliardi di euro utile a frenare i rincari delle ultime settimane. Il Ministro delle Finanze Vincent Van Peteghem ha illustrato la situazione in conferenza stampa. Nel dettaglio le accise su benzina e diesel verranno ridotte a 17,5 centesimi a litro, mentre l’Iva sul gas dal primo aprile verrà abbassata dall’attuale 21% al 6%. In più, le famiglie che riscaldano la propria abitazione con gas propano o gasolio riceveranno un bonus di 200 euro.