Reggio Calabria, dal 9 marzo l’Accademia del Tempo Libero dà il via a un laboratorio di scrittura creativa

2 Marzo 2022 10:50

Da mercoledì 9 marzo, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, l’Accademia del tempo libero di Reggio Calabria dà il via a un laboratorio scrittura creativa

Nuova iniziativa dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria che prosegue nell’opera di sensibilizzazione e diffusione di cultura attraverso interessanti eventi rivolti alla città. Dopo i concorsi di poesia e i corsi di grecanico (solo per citarne alcuni), è la volta della scrittura creativa, che verrà stimolata attraverso un percorso dal titolo “Scritture creative per poesie umane”. Si tratta di laboratori tenuti dal dottor Francesco Tassone, autore di 28 libri di poesie, racconti, saggi e fiabe, anche tradotti in diverse lingue. Tassone sarà una guida attenta attraverso anima e corpo, stati d’animo e sentimenti, nonché attraverso fondamenti e tecniche di scrittura, per tutti coloro che desiderano estrapolare ciò che hanno dentro, imparando ad esprimerlo attraverso questa meravigliosa forma artistica. La presentazione dei laboratori avverrà presso la sede dell’Accademia, l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, mercoledì 9 marzo, alle ore 18.