La Provincia di Messina scende sotto i 600 mila abitanti: mai così pochi da oltre un secolo | DATI ISTAT

30 Marzo 2022 12:00

La Provincia di Messina ha perso quasi 4.000 abitanti nel 2021 ed è scesa sotto i 600 mila residenti per la prima volta dal 1911

Tra il 31 dicembre 2020 e lo stesso giorno del 2021 il calo demografico in Sicilia è stato pari a -32.237 abitanti (seconda in Italia dopo la Campania con -33.579), pari al 12,7% nazionale. Un calo che si inserisce in un trend già iniziato negli anni precedenti: tra il 2018 e il 2021 la Sicilia ha perso 107.080 abitanti con una variazione percentuale di -2,2% (-0,7% nell’ultimo anno). La riduzione della popolazione è avvenuta in tutte le province ad eccezione di quella di Ragusa (+172 pari a +0.05%). Si è avuto un maggiore calo degli abitanti nella città metropolitana di Palermo (-9.193) seguita da quella di Catania (-5.254). Da sottolineare, però, che in percentuale la variazione più marcata si è avuta in provincia di Caltanissetta con -1,24%.

Tra il 2018 e il 2021 la città metropolitana di Messina (che corrisponde al territorio provinciale) ha perso 18.723 abitanti con una variazione percentuale di -3%. Tra il 31 dicembre 2020 e lo stesso giorno del 2021, la popolazione è diminuita di 3.990 unità (-0,7%).

Gli abitanti della provincia di Messina, ora città metropolitana, non scendevano sotto i 600.000 abitanti da oltre un secolo: nel censimento n. 6 del 1921 erano 613.028, in quello n. 5 del 1911 furono 545.974.

Per capire meglio questi numeri dobbiamo analizzare il saldo naturale, la differenza tra il numero dei nati nella città metropolitana di Messina o all’estero da persone residenti a Messina ed il numero dei morti, a Messina o all’estero, ma residenti a Messina, e il saldo migratorio, la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici di Messina dei residenti.

Il saldo naturale nella città metropolitana di Messina nel 2021 è stato pari a -4.171 a fronte di 4.129 nascite e 8.300 decessi.

Nel 2020 le nascite furono 4.121 e i decessi 7.535 con un saldo naturale anagrafico di -3.414, quindi nel 2021 assistiamo ad un lieve aumento delle nascite e ad una evidente crescita dei decessi.

Il grafico mostra mese per mese il saldo naturale nella città metropolitana di Messina nel 2021.

Il saldo migratorio nella città metropolitana di Messina nel 2021 è stato pari a +181 a fronte di 12.809 iscritti e 12.628 cancellati dai registri anagrafici dei residenti. Il grafico mostra mese per mese il saldo migratorio a Messina nel 2021.

La riduzione di 3.990 abitanti nella città metropolitana di Messina tra il 2020 e il 2021 deriva, quindi, esclusivamente dal saldo naturale (-4.171) visto il saldo migratorio positivo (+181).